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Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете

26.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Выездной прием граждан в населенных пунктах Александровка, Широкое, Заболотье, Михалевка и Красногорск Широковского сельсовета провело Руководство районого исполнительного комитета.

Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете
Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете
Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете

Из наиболее важных вопросов, волновавших местное население, – качество питьевой воды, ограничение проезда сельскохозяйственной техники по одному из населеленных пунктов, очистка шахтных колодцев, качество хлеба в автолавках, а также вопрос, связанный с гражданством.

Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете
Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете
Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете

Напрямую общаясь с представителями исполнительной власти,  жители рассказали о жизни в своих населенных пунктах и поделились насущными проблемами.

Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете
Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете
Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете

Все поступившие вопросы взяты на контроль и не останутся без внимания.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Выездной прием граждан в населенных пунктах Александровка, Широкое, Заболотье, Михалевка и Красногорск Широковского сельсовета провело Руководство...
 
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