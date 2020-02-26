Руководство района провело выездной прием граждан в Широковском сельсовете

Источник материала: Газета Авангард

Выездной прием граждан в населенных пунктах Александровка, Широкое, Заболотье, Михалевка и Красногорск Широковского сельсовета провело Руководство районого исполнительного комитета.









Из наиболее важных вопросов, волновавших местное население, – качество питьевой воды, ограничение проезда сельскохозяйственной техники по одному из населеленных пунктов, очистка шахтных колодцев, качество хлеба в автолавках, а также вопрос, связанный с гражданством.









Напрямую общаясь с представителями исполнительной власти, жители рассказали о жизни в своих населенных пунктах и поделились насущными проблемами.









Все поступившие вопросы взяты на контроль и не останутся без внимания.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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