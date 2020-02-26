Совмин определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества

Источник материала: Вороновская газета





Положение о порядке финансирования расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета утверждено постановлением Совета Министров от 25 февраля 2020 года №115, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Расходы будут финансироваться в пределах средств, предусмотренных Госкомимуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.

За счет средств республиканского бюджета будет проводиться оценка имущества в республиканской собственности по решениям или поручениям Президента либо правительства, а также оценка принадлежащих Республике Беларусь акций, долей в уставных фондах хозобществ при определении их рыночной стоимости для установления цены продажи.

Заказчиком оценки республиканского имущества выступает Госкомимущество, которое заключает соответствующие гражданско-правовые договоры с исполнителями оценки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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