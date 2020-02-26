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На Дубко напротив OldCity в Гродно появится жилой квартал. Каким он будет
Источник материала: Tut.by
Гродненский горисполком обнародовал детальный план застройки улицы Дубко между областным управлением МЧС и новым зданием общежития ГрГУ,
Участок расположен в зоне формируемой смешанной общественно-жилой многоквартирной застройки. Территория ограничена с севера ул. Дубко, с востока — ул. Дзержинского, с юга — сложившейся многоквартирной жилой застройкой и переулком Дзержинского, с запада — сложившейся общественной застройкой и переулком Дзержинского.
Строить тут будут не только многоэтажки, но и общественные здания. Так, общая площадь жилого фонда составит свыше 93 тысяч кв. метров, а общественной застройки — порядка 22,3 тысячи «квадратов». Ожидается, что всего будет введено в строй 1366 квартир, рассчитанных на 3278 человек.
Общее количество парковочных мест составит более 1,8 тысячи: это будут не только обычные наземные паркинги, но и подземные парковки, а также многоуровневые паркинги.
Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Оно начнется 28 февраля и закончится 23 марта. Итоги обсуждения подведут в июле.
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Гродненский горисполком обнародовал детальный план застройки улицы Дубко между областным управлением МЧС и новым зданием общежития ГрГУ.
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