На Дубко напротив OldCity в Гродно появится жилой квартал. Каким он будет

Источник материала: Tut.by

Гродненский горисполком обнародовал детальный план застройки улицы Дубко между областным управлением МЧС и новым зданием общежития ГрГУ, сообщает «Вечерний Гродно». Проектом предусматривается строительство на пустыре порядка 1,3 тысячи квартир, в которых будет проживать более 3 тысяч жителей. Сейчас его выставили на общественное обсуждение.





Участок расположен в зоне формируемой смешанной общественно-жилой многоквартирной застройки. Территория ограничена с севера ул. Дубко, с востока — ул. Дзержинского, с юга — сложившейся многоквартирной жилой застройкой и переулком Дзержинского, с запада — сложившейся общественной застройкой и переулком Дзержинского.









Строить тут будут не только многоэтажки, но и общественные здания. Так, общая площадь жилого фонда составит свыше 93 тысяч кв. метров, а общественной застройки — порядка 22,3 тысячи «квадратов». Ожидается, что всего будет введено в строй 1366 квартир, рассчитанных на 3278 человек.

Общее количество парковочных мест составит более 1,8 тысячи: это будут не только обычные наземные паркинги, но и подземные парковки, а также многоуровневые паркинги.

Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Оно начнется 28 февраля и закончится 23 марта. Итоги обсуждения подведут в июле.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения принимаются в письменной или электронной форме по следующим адресам: — Гродненский городской исполнительный комитет, г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 230 023, по электронной почте arhitektura@gorod.grodno.by или через сервис «Электронные обращения» на официальном сайте Гродненского горисполкома grodno.gov.by; — Управление архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома: пл. Антония Тызенгауза, 3, 230 023, г. Гродно, тел. 72-02-71 — секретарь комиссии Борейко Ольга Владимировна.