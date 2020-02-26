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В Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Источник материала: СТВ
Новости США. Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя поднялось почти на 30 метров. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам. По некоторым данным, возгоранию предшествовал взрыв.
Территорию в районе происшествия временно оцепили. Выброса вредных веществ в воздух в результате пожара пока не зафиксировано.
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Новости США. Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя поднялось почти на 30...
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