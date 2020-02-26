МАРТ обещает зарегистрировать в ближайшие дни цены на десятки лекарств

Напомним, в рамках пилотного проекта (в 2018 — 2019 годах) регистрацию цен прошел 21 препарат. К настоящему времени на регистрацию цены поданы еще 35 лекарств.





Одного препарата, регистрация цены которого ожидается, сейчас нет в аптеках.





Два международных непатентованных наименования подадутся на регистрацию в начале марта.





МАРТ сообщает, что документы для анализа цен лекарственных средств поступают ежедневно.









Как сообщал недавно министр здравоохранения Владимир Караник, первоначальный список лекарств, на которые регулируются предельно допустимые цены, благодаря онлайн-опросу населения увеличен на 60 позиций.