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Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки

26.02.2020 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог с перевозчиками после акций протеста мелкого бизнеса по вопросу выдачи допразрешений белорусской стороне Польшей дал свои результаты.

Разрешения распределены эффективно. Что думают перевозчики и Минтранс о дозволах на въезд на территорию Польши

Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки

Ранее уже был снижен порог минимальной выручки, дающей перевозчику право претендовать на получение таких разрешений. Теперь предлагается обязать перевозчиков возвращать в Транспортную инспекцию разрешения в течение 60 календарных дней со дня их выдачи, независимо от того, были они использованы или нет. Предусмотрены меры ответственности.

Обсуждать проект будут до 10 марта. Свои предложения можно направлять в Минтранс.

Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки

О других новостях экономики за 26 февраля в обзоре Натальи Надольской читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Минтранс предлагает изменить порядок выдачи разрешений на международные грузоперевозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог с...
 
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