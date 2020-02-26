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«Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно создавать с ноля». Екатерина Станкевич об агрегаторах
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Почему на сегодняшний момент ситуация не улучшается? К большому сожалению, та либерализация, которая происходит, на мой взгляд, и которая была навязана, воможно, теми структурами, которые не совсем понимают, что такое обеспечение безопасной перевозки пассажиров, – это ужасно! Это отмена лицензии! Во всём мире, во всём таком демократичном мире с их демократическими ценностями, которые так навязываются нашей Беларуси, всё зажимается, всё строгое, контроль, штрафы – просто неимоверные! Но нам, Беларуси пытаются навязать на сегодняшний момент какую-то свободную конкуренцию. Используйте, пожалуйста, её у себя. Откройте Интернет, посмотрите, как пестрит на сайтах Российской Федерации, что там водители в Свердловске, в Саратове, в Московской области бастуют – требуют улучшения каких-то условий для себя. Это по всей России. В некоторых городах Яндекс-такси стал полным монополистом: 90% рынка. Для чего это нам?
Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?
Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.
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«Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно создавать с ноля». Екатерина Станкевич об агрегаторах
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
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