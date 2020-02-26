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В Беларуси планируют усилить борьбу с недобросовестной конкуренцией на рынке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли анонсировало ужесточение мер борьбы с недобросовестной конкуренцией на рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь может идти о лицензировании розницы с требованием доведения доли отечественных товаров до уровня продовольственной безопасности страны.
Также правительство может регламентировать порядок применения скидок магазинами. В работе некоторых дискаунтеров выявлены нарушения ассортиментного перечня и правил организации торговли. В сжатые сроки уже в ближайшее время профильное ведомство постарается «восстановить справедливость», чтобы «все играли по одним правилам».
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли анонсировало ужесточение мер борьбы с недобросовестной конкуренцией на рынке, сообщили...
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