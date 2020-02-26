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Савушкин продукт выпустил йогурт со вкусом итальянского мороженого

26.02.2020 16:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​«Савушкин продукт» выпустил йогурт со вкусом итальянского мороженого

Новый йогурт изготавливается на основе натурального коровьего молока и йогуртной закваски. Сверху на баночке йогурта – крышка-топпер, наполненная нежной шоколадной стружкой. Это дает возможность потребителю самостоятельно решать, когда и сколько шоколада добавлять в десерт. Процесс производства продукта контролирует многоуровневая система проверки качества, сертифицированная в компании.

Десерт совмещает вкус классического сливочного пломбира и знаменитого итальянского мороженого, что придется по душе всем, кто предпочитает «вкусно жить», сочетая удовольствие и пользу – в каждой порции содержится не менее 10 млн живых молочнокислых бактерий, благотворно влияющих на пищеварительную систему.

«На создание этого полезного десерта для удовольствия нас вдохновило известное итальянское лакомство – мороженое «Страчателла», в котором соединен измельченный мягкий шоколад со сливочным пломбиром. Но мороженное обычно не едят в холодную пору года, а наш десерт – прекрасная ему альтернатива.Надеемся, что он придется по вкусу широкому кругу потребителей», – отмечают в компании «Савушкин продукт».

Густые йогурты «Апети» выпускаются в удобных пластиковых стаканчиках. Сыпучие наполнители находятся в отдельной емкости – крышке-топпере. Порционная упаковка с легкостью позволяет употреблять продукт вне дома.

Для нового продукта характерно низкое содержание углеводов и сахара по сравнению с традиционными сладостями и кондитерскими изделиями. Жирность йогурта «Страчателла» составляет 5%. Энергетическая ценность непосредственно йогурта – 112,6 ккал на 100 грамм продукта, шоколадной стружки – 518,0 ккал на 100 грамм. Десерт сохраняет все свои полезные свойства при хранении в холодильнике в течение 30 дней с момента выпуска.

*партнерский материал

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Савушкин продукт начал производство густого йогурта со вкусом пломбира и шоколадной стружкой Страчателла в крышке-топпере. Продукт пополнил линейку молочных...
 
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