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Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове

26.02.2020 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Спецслужбы предотвратили вооружённое нападение на школу в Саратове,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове

Совершить данное преступление планировали двое подростков. Юношей задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. При нападении 14-летние парни планировали также использовать самодельные зажигательные смеси.

Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове

По их словам, мотивом этого преступления была месть. Известно, что подростки состояли в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств и суицида. Возбуждено уголовное дело. 

Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове

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Новости России. Спецслужбы предотвратили вооружённое нападение на школу в Саратове,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Совершить данное...
 
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