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Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове
Источник материала: СТВ
Новости России. Спецслужбы предотвратили вооружённое нападение на школу в Саратове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совершить данное преступление планировали двое подростков. Юношей задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. При нападении 14-летние парни планировали также использовать самодельные зажигательные смеси.
По их словам, мотивом этого преступления была месть. Известно, что подростки состояли в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств и суицида. Возбуждено уголовное дело.
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Новости России. Спецслужбы предотвратили вооружённое нападение на школу в Саратове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совершить данное...
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