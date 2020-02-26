В магазинах станет меньше импортных продуктов. Как власти намерены продвигать белорусские товары

Источник материала: Tut.by

Власти намерены снизить долю импортных продуктов. Это предусматривает Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года. В планах к концу 2020 года сократить количество импорта на полках продовольственных магазинов до 15%, а до конца 2030 года — до 14%.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Примерно половину розничного товарооборота в Беларуси составляют продукты, напитки и табачные изделия. В январе 2020 года их удельный вес составил 50,1%. В январе прошлого года он был 50,6%.

По итогам 2019 года доля импортных продуктов в торговых организациях страны составила 22,5% (в 2018-м — 20,4%, а в 2017-м — 19,2%). К примеру, по данным Белстата, в прошлом году в наших магазинах из всех проданных фруктов импортные составили 91,6% (годом ранее — 90,9%), а по растительному маслу этот показатель составлял 88% (годом ранее — 85,4%).

Также мы в 2019 году импортировали 72,6% гречки от всей проданной, 49,4% кондитерских изделий из сахара, 32,4% детского питания.

Власти считают, что в Беларуси достаточно высока доля импортных продуктов, что не очень хорошо сказывается на продовольственной безопасности страны и экономической доступности жизненно необходимых продуктов питания всем категориям населения. Чиновники намерены снизить долю импортных продуктов в белорусских магазинах. В планах к концу 2020 года сократить количество продовольственного импорта до 15%, а до конца 2030 — до 14%.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало рекомендации, которых с 1 марта попросят придерживаться торговлю, поставщиков и производителей. Они должны поспособствовать достижению намеченных целей.

До конца этого года торговле предлагают увеличить количество отечественных продуктов до 85% от всего ассортимента.

— Для популяризации национальных товаров с учетом международной практики их предложено выкладывать в визуально и физически доступных местах, а также отмечать их специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi» или аналогичными средствами, — рассказывают в МАРТ.

Кроме того, министерство рекомендует магазинам и прочим торговым объектам не превышать предельных максимальных торговых надбавок на социально значимые товары, предложенных МАРТ.

Напомним, в августе 2019 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли отметило повышенную динамику роста цен — в годовом выражении на уровне 5,5−6,2%. Особенно заметно увеличились цены на социально значимые товары. Отдельные позиции по уровню роста цен превышали общий почти в 2 раза. Некоторые товары подорожали на 9−11%. Чтобы избежать ускорения инфляции и повысить доступность продуктов, МАРТ порекомендовало торговле не превышать предельно допустимые торговые надбавки на основные социально значимые товары. К примеру, на говядину и свинину, кроме бескостного мяса, надбавка не должна была быть больше 20%. На кефир жирностью до 2,5%, сметану жирностью до 20%, творог до 6% — не больше 15%.

Производителям и поставщикам товаров министерство предлагает повышать отпускные цены за год в пределах прогнозируемого уровня базовой инфляции. Предполагается, что в 2020 году этот показатель не будет больше 4%.

Кроме того, им рекомендовано одинаково подходить к формированию отпускных цен на аналогичную продукцию при ее поставке на внутренний рынок и в государства — члены Евразийского экономического союза. Чтобы не возникали ситуации, как с сахаром, который в России стоит заметно дешевле, чем в Беларуси. При этом дешевый импортный сахар — в основном российский — вытеснял отечественный, пока власти не ввели госрегулирование цен на этот товар.

Еще одна рекомендация — совокупный размер любых вознаграждений, будь то премия, бонусы или другие платежи, которые производители и поставщики социально значимых товаров зачастую предоставляют торговле, не должен превышать 5% от цены приобретенных товаров. Это предложение будет обсуждаться с торговлей. В МАРТ отметили, что раньше этого принципа рекомендовалось придерживаться только во время ценового регулирования на какой-либо товар. Теперь этого правила предлагают придерживаться постоянно.