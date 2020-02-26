Алимбекова на последней стрельбе упустила возможность выиграть золото ЧЕ по биатлону

Источник материала: Tut.by

Женский суперспринт на чемпионате Европы в Раубичах не принес белорусской команде наград.



Фото: Дарья Бурякина

Динара Алимбекова пришла на последнюю стрельбу лидером, но забежала на штрафной круг, пропустив вперед целую группу преследовательниц.

В итоге Ирина Кривко стала 8-й, Динара Алимбекова - 10-й, Анна Сола - 20-й, Аделина Сабитова - 24-й.

Золото же выиграла россиянка Евгения Павлова, которая не допустила ни одного промаха. Серебро завоевала украинка Алена Пидгрушная, бронзу - француженка Хло Шевалье.