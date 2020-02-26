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О правилах торговли — по полочкам

26.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

О правилах торговли — по полочкам

В минувшем году специалисты Вороновского райЦГЭ проверили 104 торговых объекта, нарушения выявили на 96.

Индивидуальные предприниматели Вороновщины пополнили знания о принципах осуществления торговли продовольственными товарами. В минувший четверг они были приглашены на совместное заседание совета по развитию предпринимательства при райисполкоме и семинар Вороновского райЦГЭ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Галина Шарко, директор ЦБУ №403 ОАО «Беларусбанк» в г.п. Вороново Регина Казак, начальник районного сектора Гродненского областного управления ФСЗН Татьяна Кучинская, главный врач райЦГЭ Вероника Ёдчик.


О правилах торговли — по полочкам

В начале встречи Галина Шарко познакомила присутствующих с итогами социально-экономического развития района в минувшем году, подчеркнув, что индивидуальные предприниматели внесли существенный вклад в выполнение доведенного показателя розничного товарооборота. С типичными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленными на объектах торговли и общественного питания всех форм собственности, ознакомила помощник врача-гигиениста райЦГЭ Елена Зверко:

— Основным нарушением является реализация пищевой продукции несоответствующего качества — изъято 379,1 кг, что на 110 кг меньше по сравнению с 2018г. По-прежнему специалисты санитарной службы выявляют несоблюдения температурного режима при хранении и реализации пищевой продукции, норм складирования, товарного соседства, недостатки в содержании в чистоте помещений, торгового, технологического и холодильного оборудования и др. При этом для устранения некоторых нарушений, создающих угрозу для здоровья людей, значительных материальных затрат не нужно.


О правилах торговли — по полочкам

Главный специалист отдела экономики райисполкома Елена Бобина напомнила основные положения Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Регина Казак рассказала о преимуществах использования при расчете платежного терминала.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В минувшем году специалисты Вороновского райЦГЭ проверили 104 торговых объекта, нарушения выявили на 96. Индивидуальные предприниматели Вороновщины пополнили...
 
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