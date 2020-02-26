О правилах торговли — по полочкам

Источник материала: Вороновская газета





В минувшем году специалисты Вороновского райЦГЭ проверили 104 торговых объекта, нарушения выявили на 96.

Индивидуальные предприниматели Вороновщины пополнили знания о принципах осуществления торговли продовольственными товарами. В минувший четверг они были приглашены на совместное заседание совета по развитию предпринимательства при райисполкоме и семинар Вороновского райЦГЭ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Галина Шарко, директор ЦБУ №403 ОАО «Беларусбанк» в г.п. Вороново Регина Казак, начальник районного сектора Гродненского областного управления ФСЗН Татьяна Кучинская, главный врач райЦГЭ Вероника Ёдчик.







В начале встречи Галина Шарко познакомила присутствующих с итогами социально-экономического развития района в минувшем году, подчеркнув, что индивидуальные предприниматели внесли существенный вклад в выполнение доведенного показателя розничного товарооборота. С типичными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленными на объектах торговли и общественного питания всех форм собственности, ознакомила помощник врача-гигиениста райЦГЭ Елена Зверко:

— Основным нарушением является реализация пищевой продукции несоответствующего качества — изъято 379,1 кг, что на 110 кг меньше по сравнению с 2018г. По-прежнему специалисты санитарной службы выявляют несоблюдения температурного режима при хранении и реализации пищевой продукции, норм складирования, товарного соседства, недостатки в содержании в чистоте помещений, торгового, технологического и холодильного оборудования и др. При этом для устранения некоторых нарушений, создающих угрозу для здоровья людей, значительных материальных затрат не нужно.







Главный специалист отдела экономики райисполкома Елена Бобина напомнила основные положения Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Регина Казак рассказала о преимуществах использования при расчете платежного терминала.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.