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«Будет построено 7 многоквартирных домов». Как идёт строительство жилья для нуждающихся в Смолевичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2019 году в Смолевичах получили ключи от заветных квартир 180 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А в 2020 году новоселье отметят еще 300.
Напомним, что с 2021 года многодетным придется ждать жилья не более 12 месяцев со дня постановки на учет. Это стало возможным благодаря активной застройке нового Северо-Западного микрорайона. Там построят более 3 тысяч квартир.
Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
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«Будет построено 7 многоквартирных домов». Как идёт строительство жилья для нуждающихся в Смолевичах
Новости Беларуси. В 2019 году в Смолевичах получили ключи от заветных квартир 180 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А в 2020 году новоселье отметят еще 300. ...
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