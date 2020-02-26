«Будет построено 7 многоквартирных домов». Как идёт строительство жилья для нуждающихся в Смолевичах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2019 году в Смолевичах получили ключи от заветных квартир 180 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А в 2020 году новоселье отметят еще 300.

Напомним, что с 2021 года многодетным придется ждать жилья не более 12 месяцев со дня постановки на учет. Это стало возможным благодаря активной застройке нового Северо-Западного микрорайона. Там построят более 3 тысяч квартир.





Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

В текущем году будет построено 7 многоквартирных жилых домов, в которых будет 630 квартир. Это в два раза превышает число многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данная тенденция у нас будет с развитием города-спутника только увеличиваться.