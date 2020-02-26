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«Будет построено 7 многоквартирных домов». Как идёт строительство жилья для нуждающихся в Смолевичах

26.02.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2019 году в Смолевичах получили ключи от заветных квартир 180 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А в 2020 году новоселье отметят еще 300.

Напомним, что с 2021 года многодетным придется ждать жилья не более 12 месяцев со дня постановки на учет. Это стало возможным благодаря активной застройке нового Северо-Западного микрорайона. Там построят более 3 тысяч квартир.

«Будет построено 7 многоквартирных домов». Как идёт строительство жилья для нуждающихся в Смолевичах

Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
В текущем году будет построено 7 многоквартирных жилых домов, в которых будет 630 квартир. Это в два раза превышает число многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данная тенденция у нас будет с развитием города-спутника только увеличиваться.

«Будет построено 7 многоквартирных домов». Как идёт строительство жилья для нуждающихся в Смолевичах

Люди в материале: Николай Парамонов

 
 
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Новости Беларуси. В 2019 году в Смолевичах получили ключи от заветных квартир 180 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А в 2020 году новоселье отметят еще 300. ...
 
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