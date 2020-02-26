Единые правила указания сроков годности лекарств установлены в ЕАЭС

Источник материала: Вороновская газета





Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила руководство по исчислению даты начала отсчета срока годности готовых лекарственных форм препаратов для медицинского применения и ветеринарных препаратов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

«Руководство определяет единые подходы к указанию на упаковках срока годности готовых лекарственных препаратов для медицинского применения и ветеринарных лекарств, выпускаемых в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза, — пояснили в ЕЭК. — Документ устанавливает единый формат для указания даты производства и даты истечения срока годности лекарственных препаратов».

По словам члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, это позволит исключить использование производителями отличающихся методик расчета сроков годности и поступление на рынок лекарственных препаратов с одинаковым действующим веществом, но с различными сроками годности, а также использование этих различий для ненадлежащего продвижения лекарств.

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