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Соболенко разгромила Саккари на турнире в Дохе
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) уверенно расправилась с гречанкой Марией Саккари (№ 20 WTA) в третьем раунде турнира в Дохе — 6:3, 6:0.
Если в первой партии Саккари еще оказывала какое-то сопротивление, то во второй ничего не могла противопоставить практически идеальному теннису белоруски.
Напомним, что первый раунд Арина пропускала, а во втором была сильнее эстонки Анетт Контавейт — 7:5, 2:6, 7:5.
В четвертом раунде Соболенко сыграет с Чжэн Сайсай из Китая.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) уверенно расправилась с гречанкой Марией Саккари (№ 20 WTA) в третьем раунде турнира в Дохе - 6:3, 6:0.
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