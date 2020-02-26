Соболенко разгромила Саккари на турнире в Дохе

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) уверенно расправилась с гречанкой Марией Саккари (№ 20 WTA) в третьем раунде турнира в Дохе — 6:3, 6:0.



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Если в первой партии Саккари еще оказывала какое-то сопротивление, то во второй ничего не могла противопоставить практически идеальному теннису белоруски.

Напомним, что первый раунд Арина пропускала, а во втором была сильнее эстонки Анетт Контавейт — 7:5, 2:6, 7:5.

В четвертом раунде Соболенко сыграет с Чжэн Сайсай из Китая.