«Связано с человеческим фактором». КГК - про зарплаты бюджетников и ошибки при их начислении

Источник материала: Tut.by

В Комитете госконтроля в очередной раз рассказали о проверках январских зарплат бюджетников, которые рассчитали по новым правилам. В ведомстве сообщили, что «выявили единичные факты нарушений при начислении зарплаты, которые были оперативно устранены». Напомним, с января 2020 года бюджетникам по-новому рассчитывают зарплаты. У некоторых учителей , работников детских садов , ДЮСШ , медиков , работников культуры возникли вопросы, почему январская зарплата оказалась заметно ниже декабрьской.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Специалисты КГК вместе с коллегами из других ведомств — Минобра, Минздрава и Минтруда — накануне провели прямую телефонную линию по начислению зарплат бюджетникам. Звонили в основном работники образования и медики.

«По четырем обращениям Комитет госконтроля проведет проверку: с выездом на место будет изучен вопрос начисления зарплаты в учреждениях Могилевской, Гомельской и Брестской областей. В случае выявления нарушений заработная плата будет пересчитана», — сообщают в КГК.

— Есть незначительные отклонения в зарплате за январь в сравнении с предыдущими периодами. Это связано в первую очередь с человеческим фактором. Где-то бухгалтерские работники либо наниматели немного недоработали в данном вопросе. При этом средств фонда оплаты труда было достаточно, чтобы выплатить зарплату в полном объеме, — сообщил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло, передает агентство «Минск-Новости».

По его словам, прямые телефонные линии прошли также в регионах.

К примеру, в Миорском районе 42 педагогам неправильно начислили зарплаты, им занизили выплаты. Учителям недоплатили больше 2000 рублей, эти деньги им уже перечислили. Об этом сообщает «Витебский курьер» со ссылкой на КГК по Витебской области.

Ранее в Комитете государственного контроля отмечали , что разбежка в декабрьских и январских выплатах бюджетникам получилась не из-за снижения зарплат.

— Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат — до введения новой системы и начисляемой в новых условиях, — пояснили в КГК. — В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

По мнению проверяющих, это связано в том числе с тем, что наниматели недостаточно хорошо разъяснили, почему в январских зарплатах произошли отклонения от декабрьских и что они объективны должны быть. Ведь перед Новым годом во многих организациях производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и прочие, отмечают в КГК.