ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Связано с человеческим фактором». КГК - про зарплаты бюджетников и ошибки при их начислении

26.02.2020 18:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Комитете госконтроля в очередной раз рассказали о проверках январских зарплат бюджетников, которые рассчитали по новым правилам. В ведомстве сообщили, что «выявили единичные факты нарушений при начислении зарплаты, которые были оперативно устранены». Напомним, с января 2020 года бюджетникам по-новому рассчитывают зарплаты. У некоторых учителей, работников детских садов, ДЮСШ, медиков, работников культуры возникли вопросы, почему январская зарплата оказалась заметно ниже декабрьской.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Специалисты КГК вместе с коллегами из других ведомств — Минобра, Минздрава и Минтруда — накануне провели прямую телефонную линию по начислению зарплат бюджетникам. Звонили в основном работники образования и медики.

«По четырем обращениям Комитет госконтроля проведет проверку: с выездом на место будет изучен вопрос начисления зарплаты в учреждениях Могилевской, Гомельской и Брестской областей. В случае выявления нарушений заработная плата будет пересчитана», — сообщают в КГК.

— Есть незначительные отклонения в зарплате за январь в сравнении с предыдущими периодами. Это связано в первую очередь с человеческим фактором. Где-то бухгалтерские работники либо наниматели немного недоработали в данном вопросе. При этом средств фонда оплаты труда было достаточно, чтобы выплатить зарплату в полном объеме, — сообщил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло, передает агентство «Минск-Новости».

По его словам, прямые телефонные линии прошли также в регионах.

К примеру, в Миорском районе 42 педагогам неправильно начислили зарплаты, им занизили выплаты. Учителям недоплатили больше 2000 рублей, эти деньги им уже перечислили. Об этом сообщает «Витебский курьер» со ссылкой на КГК по Витебской области.

Ранее в Комитете государственного контроля отмечали, что разбежка в декабрьских и январских выплатах бюджетникам получилась не из-за снижения зарплат.

— Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат — до введения новой системы и начисляемой в новых условиях, — пояснили в КГК. — В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

По мнению проверяющих, это связано в том числе с тем, что наниматели недостаточно хорошо разъяснили, почему в январских зарплатах произошли отклонения от декабрьских и что они объективны должны быть. Ведь перед Новым годом во многих организациях производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и прочие, отмечают в КГК.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Комитете госконтроля в очередной раз рассказали о проверках январских зарплат бюджетников, которые рассчитали по новым правилам. В ведомстве сообщили, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия обвинила Совет ООН по правам человека в действиях "в интересах Запада"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика