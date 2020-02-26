|
«Связано с человеческим фактором». КГК - про зарплаты бюджетников и ошибки при их начислении
Источник материала: Tut.by
В Комитете госконтроля в очередной раз
Специалисты КГК вместе с коллегами из других ведомств — Минобра, Минздрава и Минтруда — накануне провели прямую телефонную линию по начислению зарплат бюджетникам. Звонили в основном работники образования и медики.
«По четырем обращениям Комитет госконтроля проведет проверку: с выездом на место будет изучен вопрос начисления зарплаты в учреждениях Могилевской, Гомельской и Брестской областей. В случае выявления нарушений заработная плата будет пересчитана», — сообщают в КГК.
— Есть незначительные отклонения в зарплате за январь в сравнении с предыдущими периодами. Это связано в первую очередь с человеческим фактором. Где-то бухгалтерские работники либо наниматели немного недоработали в данном вопросе. При этом средств фонда оплаты труда было достаточно, чтобы выплатить зарплату в полном объеме, — сообщил заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло,
По его словам, прямые телефонные линии прошли также в регионах.
К примеру, в Миорском районе 42 педагогам неправильно начислили зарплаты, им занизили выплаты. Учителям недоплатили больше 2000 рублей, эти деньги им уже перечислили. Об этом
Ранее в Комитете государственного контроля
— Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат — до введения новой системы и начисляемой в новых условиях, — пояснили в КГК. — В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.
По мнению проверяющих, это связано в том числе с тем, что наниматели недостаточно хорошо разъяснили, почему в январских зарплатах произошли отклонения от декабрьских и что они объективны должны быть. Ведь перед Новым годом во многих организациях производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и прочие, отмечают в КГК.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Комитете госконтроля в очередной раз рассказали о проверках январских зарплат бюджетников, которые рассчитали по новым правилам. В ведомстве сообщили, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)