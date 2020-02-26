В топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска произошли заметные изменения

Источник материала: Tut.by

За январь бюджет Минска пополнился налоговыми платежами почти на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает инспекция МНС по Минску. При этом почти 330 миллионов рублей из них уплатили 10 самых крупных организаций столицы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие это организации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Десятка» самых крупных организаций столицы в январе произошли заметные изменения. В лидерах по-прежнему находятся ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания». При этом в топ-10 крупных налогоплательщиков в Минске в январе не оказалось мобильных операторов, которые регулярно попадают, а также Беларусбанка.

В «десятку» лидеров по уплаченным налогам в январе попали ЗАО «Патио» (управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент») и Банк БелВЭБ.

Напомним, по итогам 2019 года в число десяти самых крупных налогоплательщиков Минска попали ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

По категориям плательщиков по итогам 2019 года лидировал негосударственный сектор экономики с удельным весом 73,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%. На организации государственного сектора пришлось 26,9% всех поступлений, на физлиц — 3,2%, на индивидуальных предпринимателей — 1,8%.

В столице на начало этого года работало 58,3 тысячи организаций и 78,4 тысячи индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) являются 270,5 тысяч физлиц.