Беларусы требуют ввести плату за дороги для граждан стран ЕАЭС

REFORM.by Сегодня беларусские автомобилисты платят немалый сбор за участие в дорожном движении, а с иностранцев плата за проезд по платным дорогам взимается через систему BelToll. Со всех, кроме граждан стран ЕАЭС — для них пользование дорогами Беларуси бесплатное. Именно это возмущает автора петиции, пишет





«Сложилась парадоксальная ситуация, при которой за проезд по дорогам нашей страны платят наши граждане, платят граждане Украины и других стран, не членов ЕАЭС. Но за проезд легковых автомобилей из России, Армении и Казахстана не платит никто. Эти затраты ложатся на плечи беларусских налогоплательщиков», — написал автор.





Он отметил, что такая ситуация позволяет и некоторым беларусам пользоваться благами за чужой счет. Они покупают машины, например, на российских номерах и ездят бесплатно.





Чтобы устранить такую несправедливость, беларус предлагает обязать въезжающих из ЕАЭС также платить за дороги — например, путем покупки виньеток или через систему BelToll, как все остальные иностранцы.





На момент публикации новости петицию подписало более трехсот человек. Когда число подписантов достигнет тысячи, она будет отправлена в Министерство финансов.