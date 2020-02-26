ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы требуют ввести плату за дороги для граждан стран ЕАЭС

26.02.2020 19:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Владельцы легковых автомобилей из стран ЕАЭС пользуются беларусскими дорогами абсолютно бесплатно, в то время как сами беларусы платят за них налогами, а иностранцы вносят плату за проезд. Такую ситуацию посчитали несправедливой авторы петиции на сайте «Удобный город». Они требуют ввести плату для всех иностранцев без исключения.

Сегодня беларусские автомобилисты платят немалый сбор за участие в дорожном движении, а с иностранцев плата за проезд по платным дорогам взимается через систему BelToll. Со всех, кроме граждан стран ЕАЭС — для них пользование дорогами Беларуси бесплатное. Именно это возмущает автора петиции, пишет REFORM.by

«Сложилась парадоксальная ситуация, при которой за проезд по дорогам нашей страны платят наши граждане, платят граждане Украины и других стран, не членов ЕАЭС. Но за проезд легковых автомобилей из России, Армении и Казахстана не платит никто. Эти затраты ложатся на плечи беларусских налогоплательщиков», — написал автор.

Он отметил, что такая ситуация позволяет и некоторым беларусам пользоваться благами за чужой счет. Они покупают машины, например, на российских номерах и ездят бесплатно.

Чтобы устранить такую несправедливость, беларус предлагает обязать въезжающих из ЕАЭС также платить за дороги — например, путем покупки виньеток или через систему BelToll, как все остальные иностранцы.

На момент публикации новости петицию подписало более трехсот человек. Когда число подписантов достигнет тысячи, она будет отправлена в Министерство финансов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцы легковых автомобилей из стран ЕАЭС пользуются беларусскими дорогами абсолютно бесплатно, в то время как сами беларусы платят за них налогами, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нефть без премии будут поставлять в Беларусь шесть российских компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика