Источник материала: Новости Волковыска

Ни для кого уже не секрет, что белорусские водители все чаще игнорируют прохождение техосмотра. Новой идеей как заставить автовладельцев "отстегивать" за ТО и дорожный сбор поделились с auto.tut.by чиновники.

— Периодические новости о том, что дорожный налог отвяжут от техосмотра, сильно усугубляют ситуацию, — не скрывает директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский. — После любых новостей о техосмотре наши телефоны превращаются в горячую линию, где задают один вопрос: «Когда уже отвяжут дорожный сбор от техосмотра?».

По статистике в 2006 году было выдано чуть больше миллиона разрешений на участие в дорожном движении. Это притом что парк страны составлял чуть больше трех миллионов транспортных средств. До 2013 года был постоянный рост количества тех, кто проходит техосмотр. И в 2013 г. произошел настоящий всплеск после сообщений о том, что дорожный налог привяжут к техосмотру. В тот год было выдано 1 млн 800 тысяч разрешений при 3 млн 800 тысячах зарегистрированных авто.

А вот с 2014 года — когда ввели уплату дорожного сбора — спад.

— В прошлом году техосмотр прошли 1 млн 150 тысяч автомобилей. На учете же стояло 4 млн 380 тыс. транспортных средств. По самым скромным нашим оценкам, без техосмотра ездят сейчас минимум 50 процентов авто.

Игнорируют процедуру даже юрлица.

— Если говорить о такси, то по республике было выдано меньше 8 тысяч разрешений на их участие в дорожном движении. Из них в Минске — 1400 разрешений. И это притом что автомобили такси должны дважды в год проходить техосмотр. Но в проекте указа (который сейчас рассматривает правительство. — Прим. TUT.BY) не предусмотрено решение вопроса по оплате пошлины юрлицами — соответственно, такси так и будут ездить без ТО, — говорит Юрий Ленчевский.

Один из вариантов решения проблемы — не продавать страховки, пока не будет ТО

Ситуацию с отвязыванием пошлины от техосмотра обсуждают уже два года. Сначала автомобилисты ждали это решение к июлю 2019 года, потом — к январю 2020. Но документ так до сих пор и не подписан.

— На мой взгляд, наши законодатели изобретают слишком сложную схему в плане контроля и реализации. Я считаю, все можно было сделать гораздо проще и уже давно, опираясь на опыт соседей. Взять ту же Россию. Там просто не оформляют ОСАГO без техосмотра. Мы предлагали в свое время нашим страховым организациям пойти по такому же пути. Но они опасаются, что потеряют доходы.

«Белтехосмотр» предлагал такую схему: владелец проходит техосмотр, получает диагностическую карту, с которой можно оформить полис «автогражданки». Это должно было заинтересовать страховые компании, потому что сейчас они вообще не фиксируют, был техосмотр или нет у автомобиля, попавшего в ДТП.

«Белтехосмотр» выступает за такой порядок: за непройденный техосмотр — административная ответственность, а дорожным сбором пусть занимаются фискальные органы — налоговая инспекция, например. Не оплатил автомобилист в течение года — начисляется пеня за каждый день просрочки.

На данный момент, напомним, власти рассматривают вариант, при котором дорожный сбор все-таки отвяжут от ТО, а платить его можно будет помесячно. Предполагалось, что неплательщиков сбора будут вычислять средствами видеофиксации, заниматься этим должна транспортная инспекция.

— А это, на мой взгляд, повлечет определенные затраты на увеличение численности инспекторов, так как кому-то этим надо заниматься. Для организации видеомониторинга необходима сеть, которой на сегодняшний день нет. Причем финансирование этой сети предполагается возложить на организации, владеющие камерами видеофиксации.