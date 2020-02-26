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Важник назвал привокзальных таксистов «Джурассик-парком»: «Позапрошлого века технология рэкетирская, её надо убирать»

26.02.2020 19:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Олег Радкевич о таксистах: более половины водителей в Минске не отвечают требованиям перевозки

Важник назвал привокзальных таксистов «Джурассик-парком»: «Позапрошлого века технология рэкетирская, её надо убирать»

Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
«Джурассик-парк» на вокзале: таксисты, которые стоят. Я отличаю: есть таксисты, у которых рука загорелая левая, есть таксисты, у которых лицо загорелое. Вот они стоят на улице, стоят, ждут дурака. Извините за выражение, но оно примерно так и есть. Если я попробую, они на меня посмотрят и отправят. Вот это существует – система таких профессиональных, полупрофессиональных, непрофессиональных перевозчиков существует. И рядом с этим есть Яндекс. Рядом с этим есть «135». Вот в данном случае, когда человек на вокзале, вот что ему делать? Если бы это хорошо работало и правильно – система вокзальная, как в Риме, где-нибудь ещё, значит, всё было бы замечательно! Но когда мы берём вот этот «Джурассик-парк», я ещё раз его назову, когда позапрошлого века технология такая рэкетирская, то вот её надо убирать. То есть надо, чтобы контроль дошёл до этого.

Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка? 

Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Юрий Важник

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Олег Радкевич о таксистах: более половины водителей в Минске не...
 
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