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Важник назвал привокзальных таксистов «Джурассик-парком»: «Позапрошлого века технология рэкетирская, её надо убирать»
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Олег Радкевич о таксистах: более половины водителей в Минске не отвечают требованиям перевозки
Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?
Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.
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Важник назвал привокзальных таксистов «Джурассик-парком»: «Позапрошлого века технология рэкетирская, её надо убирать»
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Олег Радкевич о таксистах: более половины водителей в Минске не...
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