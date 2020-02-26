Нефть без премии будут поставлять в Беларусь шесть российских компаний

Источник материала: Ежедневник

На первый квартал 2020 года достигнута договоренность о поставках нефти в Беларусь со стороны шести российских компаний. Все они согласились поставлять нефть на белорусские НПЗ без учета премии.

Как сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, кроме группы компаний «Сафмар», которая уже поставляет в Беларусь нефть без оплаты премии, договоренности о поставках достигнуты еще с пятью компаниями. Все компании новые, с которыми ранее концерн не работал. Согласно договоренностям, они будут осуществлять поставки по рыночным ценам до конца первого квартала 2020 года.

Это позволит загрузить белорусские НПЗ, которые работают сегодня с загрузкой лишь 50%.