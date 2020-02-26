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Михалок объявил, что его жена ждет еще одного ребенка
Источник материала: Tut.by
Сергей Михалок в сториз Instagram сообщил, что он с женой ждут еще одного ребенка. «Я люблю Зелю (Светлану Зеленковскую — прим.TUT.BY), и нас раскрыли, она опять беременна», — рассказал он.
Напомним, у Михалка на данный момент три сына, причем последний родился год назад —
Кроме того, в семье музыканта и актрисы есть дочь Аксинья — от предыдущего брака Светланы. Девушке 19 лет.
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Об этом он рассказал в сториз Instagram.
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