Михалок объявил, что его жена ждет еще одного ребенка

Источник материала: Tut.by

Сергей Михалок в сториз Instagram сообщил, что он с женой ждут еще одного ребенка. «Я люблю Зелю (Светлану Зеленковскую — прим.TUT.BY), и нас раскрыли, она опять беременна», — рассказал он.



Скриншот из сториз Михалка

Напомним, у Михалка на данный момент три сына, причем последний родился год назад — в середине февраля 2019-го . Старшему, от первого брака, Павлу 24 года, он тоже музыкант и играет в проекте отца Drezden. Средний — Макар — родился в браке уже с Светланой Зеленковской, ему 6 лет.

Кроме того, в семье музыканта и актрисы есть дочь Аксинья — от предыдущего брака Светланы. Девушке 19 лет.