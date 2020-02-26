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Олег Радкевич о таксистах: более половины водителей в Минске не отвечают требованиям перевозки
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Сейчас убрали лицензию. Но есть в этом законе, который сейчас есть – там всё четко написано: стаж определён, возраст водителя и требования. И теперь получается, вроде бы, следующая вещь: мы знаем, что часть водителей достаточно большая – наверное, это больше, чем половина на сегодняшний день в городе Минске, не отвечает требованиям перевозки. То есть я повторюсь, я не против агрегаторов. Те конкуренты – это всего лишь некие платформы, которые передают заказы. То есть я сейчас говорю про тех, кто перевозит. То есть они не достигли определённого возраста.
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания РБ:
Олег Радкевич:
Игорь Комаровский:
Олег Радкевич:
Игорь Комаровский:
Олег Радкевич:
Но давайте поговорим про интересы государства. Государство – это целая отрасль. В Минске работает порядка 15 тысяч водителей, в месяц делается, внимание, 2 миллиона заказов (не пассажиров – пассажиров перевозится больше). Значит, соответственно, появляются требования к машине, её оформлению – чтобы было видно: вот машина такси, мы сразу её остановили и узнали, что этот водитель выполняет требования. И, наверное, больше ничего. Теперь всего лишь последний посыл: независимо через кого её вызывать, эту машину, правильно? То есть независимо от желания потребителя, потребитель может по стоимости определить, но потребитель не может, наверное, решить, что мне достаточно машины, водитель которой либо машина не соответствуют тому законодательству, которое написали.
Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?
Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Очень важный нюанс: очень часто жалуются и в...
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