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Под Минском открывается чемпионат Европы по биатлону
26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском все готово к старту чемпионата Европы по биатлону. Уже сегодня в спорткомплексе «Раубичи» на старт выйдут стреляющие лыжники более чем из 30-ти стран. О подготовке спортсменов и трасс к соревнованиям рассказал телеканал «МИР 24».
В эти дни иностранная речь здесь – явление привычное. Десятки команд со всей Европы проводят последние тренировки в преддверии континентального первенства,
Президент республики Беларусь Александр Лукашенко надеется, что состязание пройдет на высоком уровне. «Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега», – подчеркнул лидер страны.
Надеются, что дождя не будет, и сами спортсмены. Они знакомятся со спорткомплексом и стрельбищем. Всего в Раубичи приехали более пятисот участников. Главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев рассказал, что на чемпионат прибыли почти все спортсмены.
«Мы приехали сюда по мужскому составу только без двух основных спортсменов – Логвинова и Гараничева. Остальные здесь. Женский состав без четверки, что был на чемпионате мира. Ждем, что будут медали – это задача первостепенная», – поделился ожиданиями Хованцев.
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Уже сегодня в спорткомплексе «Раубичи» на старт выйдут стреляющие лыжники более чем из 30 стран.
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