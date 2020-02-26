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Под Минском открывается чемпионат Европы по биатлону

26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском все готово к старту чемпионата Европы по биатлону. Уже сегодня в спорткомплексе «Раубичи» на старт выйдут стреляющие лыжники более чем из 30-ти стран. О подготовке спортсменов и трасс к соревнованиям рассказал телеканал «МИР 24».

В эти дни иностранная речь здесь – явление привычное. Десятки команд со всей Европы проводят последние тренировки в преддверии континентального первенства,
хотя еще пару недель назад здесь тренировалась только белорусская сборная. Чемпионат Европы готовилась принять Эстония, но отказалась из-за отсутствия снега. В Раубичах к аномально теплой зиме оказались готовы.

Организаторы хорошо постарались и запаслись снегом заранее. А его нужно немало. Так только на большой спринтерский круг необходимо порядка трех тысяч кубометров снега. А высота покрова на трассе должна составлять порядка 50-ти сантиметров. Чтобы намести такое количество снега, каждую ночь здесь включают специальные пушки. Впрочем, уверяют, подготовка не авральная. Трассы сделали заранее, их оценил сам президент.

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Президент республики Беларусь Александр Лукашенко надеется, что состязание пройдет на высоком уровне. «Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега», – подчеркнул лидер страны.

Надеются, что дождя не будет, и сами спортсмены. Они знакомятся со спорткомплексом и стрельбищем. Всего в Раубичи приехали более пятисот участников. Главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев рассказал, что на чемпионат прибыли почти все спортсмены.

«Мы приехали сюда по мужскому составу только без двух основных спортсменов – Логвинова и Гараничева. Остальные здесь. Женский состав без четверки, что был на чемпионате мира. Ждем, что будут медали – это задача первостепенная», – поделился ожиданиями Хованцев.


Уверенно себя чувствуют и белорусские спортсмены. Состав сильный и настрой дома боевой. Член мужской сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский отметил, что стены дома действительно помогают. «Подготовка на первом месте. Но дома и стены помогают. Думаю, здесь будут интересные результаты у наших белорусских спортсменов», – убежден Смольский.


На спорткомплексе идут последние приготовления. Для зрителей установили огромные экраны. Билетов на чемпионат почти не осталось.



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Уже сегодня в спорткомплексе «Раубичи» на старт выйдут стреляющие лыжники более чем из 30 стран.
 
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