Стали известны составы сборной Беларуси на эстафеты ЧЕ по биатлону в Раубичах

Источник материала: Tut.by

Белорусские тренеры определились с составами эстафет на открытый чемпионат Европы по биатлону в Раубичах.



Фото: Дарья Бурякина

В супермиксте в 14.00 за нашу команду выступят Виктор Кривко и Анна Сола.

Главные фавориты выставили следующие дуэты:

Россия: Павлова, Стрельцов;

Германия: Шерер, Стрелов;

Норвегия: Эрдаль, Стромсхейм;

Украина: Меркушина, Ткаленко;

Франция: Коломбо, Э. Клод;

Швеция: Андерссон, Стегмайр;

Италия: Рунггальдьер, Монтелло;

Австрия: Здоцу, Брюннер;

Швейцария: Кадуриш, Штальдер;

Латвия: Бендика, Расторгуевс;

Канада: Бедри, Кэмпбелл.

В смешанной эстафете в 17.00 на старт выйдут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников.

Главными соперниками нашей сборной будут:

Россия: Резцова, Сливко, Латыпов, Халили.

Германия: Хаммершмидт, Фойт, Реес, Фрацшер.

Норвегия: Скреде, Лин, Баккен, Андерсен.

Украина: Вал. Семеренко, Джима, Прима, Пидручный.

Франция: Бене, Х. Шевалье, Маон, Перрилья-Боттоне.

Швеция: Хегберг, Э. Нильссон, Никвист, Брандт.

Чехия: Ткадлецова, Воборникова, Вацлавик, Крупчик.

Италия: Лардшнайдер, Гонтье, Зини, Каппеллари.

Польша: Збылют, Жук, Щурек, Гузик.

Эстония: Ойя, Талихарм, Эрмитц, Захна.

Болгария: Кадева, Тодорова, Герджиков, Илиев.