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Стали известны составы сборной Беларуси на эстафеты ЧЕ по биатлону в Раубичах
Источник материала: Tut.by
Белорусские тренеры определились с составами эстафет на открытый чемпионат Европы по биатлону в Раубичах.
В супермиксте в 14.00 за нашу команду выступят Виктор Кривко и Анна Сола.
Главные фавориты выставили следующие дуэты:
Россия: Павлова, Стрельцов;
Германия: Шерер, Стрелов;
Норвегия: Эрдаль, Стромсхейм;
Украина: Меркушина, Ткаленко;
Франция: Коломбо, Э. Клод;
Швеция: Андерссон, Стегмайр;
Италия: Рунггальдьер, Монтелло;
Австрия: Здоцу, Брюннер;
Швейцария: Кадуриш, Штальдер;
Латвия: Бендика, Расторгуевс;
Канада: Бедри, Кэмпбелл.
В смешанной эстафете в 17.00 на старт выйдут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников.
Главными соперниками нашей сборной будут:
Россия: Резцова, Сливко, Латыпов, Халили.
Германия: Хаммершмидт, Фойт, Реес, Фрацшер.
Норвегия: Скреде, Лин, Баккен, Андерсен.
Украина: Вал. Семеренко, Джима, Прима, Пидручный.
Франция: Бене, Х. Шевалье, Маон, Перрилья-Боттоне.
Швеция: Хегберг, Э. Нильссон, Никвист, Брандт.
Чехия: Ткадлецова, Воборникова, Вацлавик, Крупчик.
Италия: Лардшнайдер, Гонтье, Зини, Каппеллари.
Польша: Збылют, Жук, Щурек, Гузик.
Эстония: Ойя, Талихарм, Эрмитц, Захна.
Болгария: Кадева, Тодорова, Герджиков, Илиев.
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Белорусские тренеры определились с составами эстафет на открытый чемпионат Европы по биатлону в Раубичах.
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