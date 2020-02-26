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На МКАД Opel въехал в оторвавшееся от грузовика колесо и врезался в Toyota, а та перевернулась

26.02.2020 20:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оторвавшееся колесо спровоцировало серьезную аварию на МКАД, сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось 26 февраля, в 18.45. По информации инспекторов, водитель МАЗа ехал по кольцевой в направлении Долгиновского тракта и заподозрил неполадки с задним левым колесом. Мужчина съехал на обочину и совершил вынужденную остановку. В это время колесо оторвалось от автомобиля и оказалось на проезжей части, где на него наехал Opel. После этого легковушка врезалась в попутную Toyota, а та от удара влетела в разделительное ограждение и перевернулась, вновь встав на колеса.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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