|
На МКАД Opel въехал в оторвавшееся от грузовика колесо и врезался в Toyota, а та перевернулась
Источник материала: Tut.by
Оторвавшееся колесо спровоцировало серьезную аварию на МКАД,
Происшествие случилось 26 февраля, в 18.45. По информации инспекторов, водитель МАЗа ехал по кольцевой в направлении Долгиновского тракта и заподозрил неполадки с задним левым колесом. Мужчина съехал на обочину и совершил вынужденную остановку. В это время колесо оторвалось от автомобиля и оказалось на проезжей части, где на него наехал Opel. После этого легковушка врезалась в попутную Toyota, а та от удара влетела в разделительное ограждение и перевернулась, вновь встав на колеса.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)