﻿ Сотни мертвых дельфинов вымыло на побережье Франции в феврале. 21.by
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Сотни мертвых дельфинов вымыло на побережье Франции в феврале

26.02.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным французской группы по мониторингу морских млекопитающих, на Атлантическое побережье Франции в феврале вымыло сотни мертвых дельфинов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Как утверждает природоохранная группа Pelagis, по состоянию на середину февраля на пляжах было обнаружено около 670 мертвых животных. Среди погибших - сотни видов китообразных, включая китов.

Активисты обвинили в гибели животных промышленный вылов рыбы с помощью сетей. Они утверждают, что мертвых животных может быть и больше, поскольку многие из них не вымываются на пляжи, а опускаются на дно океана.

Многие животные также, вероятно, получили травмы от рыболовного снаряжения и, как утверждается, были пойманы.

Только в прошлом году на французском побережье было найдено более 11 000 мертвых дельфинов.

"Уровень смертности от прилова (непреднамеренного вылова, который попадает в сети в промышленном рыболовстве - Ред.) неприемлем. Это может привести к исчезновению местных популяций этого вида", - прокомментировал комиссар Евросоюза по вопросам рыболовства Виргиниюс Синкявичюс.

Он напомнил о сотнях мертвых дельфинов, найденных в 2019 году на пляжах Бискайского залива на юго-западе Франции, и сказал, что гибель дельфинов вероятно связана с рыболовными сетями.

Синкявичюс обратился к министрам по вопросам рыболовства и окружающей среды 22 стран-членов с призывом "работать вместе, чтобы решить ситуацию".

Он также попросил Международный совет по исследованию моря (ICES), научный орган, занимающийся мониторингом экосистем Северной Атлантики и уровнем рыбных запасов, "срочно обновить свои научные рекомендации".
 
 
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По данным французской группы по мониторингу морских млекопитающих, на Атлантическое побережье Франции в феврале вымыло сотни мертвых дельфинов.
 
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