Сотни мертвых дельфинов вымыло на побережье Франции в феврале

"Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle . Об этом сообщаетсо ссылкой на





Как утверждает природоохранная группа Pelagis, по состоянию на середину февраля на пляжах было обнаружено около 670 мертвых животных. Среди погибших - сотни видов китообразных, включая китов.





Активисты обвинили в гибели животных промышленный вылов рыбы с помощью сетей. Они утверждают, что мертвых животных может быть и больше, поскольку многие из них не вымываются на пляжи, а опускаются на дно океана.





Многие животные также, вероятно, получили травмы от рыболовного снаряжения и, как утверждается, были пойманы.





Только в прошлом году на французском побережье было найдено более 11 000 мертвых дельфинов.





"Уровень смертности от прилова (непреднамеренного вылова, который попадает в сети в промышленном рыболовстве - Ред.) неприемлем. Это может привести к исчезновению местных популяций этого вида", - прокомментировал комиссар Евросоюза по вопросам рыболовства Виргиниюс Синкявичюс.





Он напомнил о сотнях мертвых дельфинов, найденных в 2019 году на пляжах Бискайского залива на юго-западе Франции, и сказал, что гибель дельфинов вероятно связана с рыболовными сетями.





Синкявичюс обратился к министрам по вопросам рыболовства и окружающей среды 22 стран-членов с призывом "работать вместе, чтобы решить ситуацию".





Он также попросил Международный совет по исследованию моря (ICES), научный орган, занимающийся мониторингом экосистем Северной Атлантики и уровнем рыбных запасов, "срочно обновить свои научные рекомендации".