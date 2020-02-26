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Футбол: Сборная Беларуси взяла верх над командой Болгарии

26.02.2020 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские футболисты в экспериментальном составе победили болгар со счетом 1:0.

Сборная Беларуси взяла верх над командой Болгарии в выездном товарищеском матче — 1:0, передает «Прессбол».

Единственный гол на счету хавбека «Шахтера» Дмитрия Подстрелова.

Болгария — Беларусь — 0:1

Болгария: Георгиев — Турицов, Велков (Антов, 76), Занев (к), Горанов — Миланов (Цветков, 76), Малинов — Делев (Попов, 90), Илиев (Неделев, 46), Тонев (Минчев, 83) — Иса (Ковачев, 69).

Запасны: Наумов, Христов, Карагарен, Лясков, Г.Иванов.

Беларусь: Хаткевич — Карпович (Вегеря, 92+), Швецов, Позняк, Степанов — Юзепчук (Шевченко, 60; С.Волков, 78), Корзун (к), Яблонский, Подстрелов — Климович, В.Лисакович (Печенин, 70).

Запасные: Павлюченко.

Гол: 0:1 — Подстрелов (15, пас — Лисакович).
 
 
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Белорусские футболисты в экспериментальном составе победили болгар со счетом 1:0.
 
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