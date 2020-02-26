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Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, континентальное первенство было перенесено в Беларусь, поскольку Эстония из-за теплой погоды не смогла гарантировать для гонок необходимые условия.
В итоге, белорусским «Раубичам» пришлось приводить трассы в порядок за очень короткое время. Работали в несколько смен. За процессом лично следил глава государства. Несколько дней назад Александр Лукашенко вместе со своей командой даже проинспектировал лыжню.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Помимо Сергея Бочарникова в финал отобралось еще двое белорусов – Виктор Кривко и Антон Смольский. Антон стал победителем отбора, но, увы, наши ребята заняли 10 и 11 места соответственно.
А вот у девчонок сложилось немного хуже. Ставка была на нашу Динару Алимбекову. Девушка заняла 1 место в отборе и в финале долгое время шла второй. К сожалению, под самый конец немного не хватило и к финишу она пришла десятой.
А вот Ирина Кривко заняло 8 место. Это лучший белорусский результат среди девушек.
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Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону
Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, континентальное первенство было...
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