ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону

26.02.2020 21:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, континентальное первенство было перенесено в Беларусь, поскольку Эстония из-за теплой погоды не смогла гарантировать для гонок необходимые условия.

В итоге, белорусским «Раубичам» пришлось приводить трассы в порядок за очень короткое время. Работали в несколько смен. За процессом лично следил глава государства. Несколько дней назад Александр Лукашенко вместе со своей командой даже проинспектировал лыжню.

С подробностями наш корреспондент Наталья Федорцова.

Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону

Наталья Федорцова, корреспондент:
Первый день домашнего чемпионата по биатлону завершился. Самая главная сенсация сегодняшнего дня – золотая медаль Сергея Бочарникова. Ну никто не ставил на Сергея. Были абсолютно разные фавориты. Причем Бочарников в квалификации занял 17-е место.

«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Помимо Сергея Бочарникова в финал отобралось еще двое белорусов – Виктор Кривко и Антон Смольский. Антон стал победителем отбора, но, увы, наши ребята заняли 10 и 11 места соответственно.

Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону

А вот у девчонок сложилось немного хуже. Ставка была на нашу Динару Алимбекову. Девушка заняла 1 место в отборе и в финале долгое время шла второй. К сожалению, под самый конец немного не хватило и к финишу она пришла десятой.

А вот Ирина Кривко заняло 8 место. Это лучший белорусский результат среди девушек.

Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»

Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»

Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону

Подробности первого соревновательного дня чемпионата Европы по биатлону в «Раубичах» смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Федорцова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, континентальное первенство было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика