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Арина Соболенко за 55 минут разгромила Марию Саккари на турнире в Дохе
Источник материала: Партизан
На теннисном турнире в Дохе в 1/8 финала белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) победила гречанку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0. Их встреча длилась всего 55 минут.
В предыдущем раунде наша соотечественница победила эстонку Анетт Контавейт — 7:5, 2:6, 7:5, передает
В 1/4 финала Соболенко будет играть против Чжэн Сайсай из Китая.
В первом круге парного разряда в Дохе Соболенко с бельгийкой Элизе Мертенс победили американо-бельгийский дуэт Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс — 6:7, 6:2, 10:7.
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На теннисном турнире в Дохе в 1/8 финала белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) победила гречанку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0. Их встреча длилась всего 55...
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