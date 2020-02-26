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Арина Соболенко за 55 минут разгромила Марию Саккари на турнире в Дохе

26.02.2020 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На теннисном турнире в Дохе в 1/8 финала белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) победила гречанку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0. Их встреча длилась всего 55 минут.

В предыдущем раунде наша соотечественница победила эстонку Анетт Контавейт — 7:5, 2:6, 7:5, передает "Еврорадио".

В 1/4 финала Соболенко будет играть против Чжэн Сайсай из Китая.

В первом круге парного разряда в Дохе Соболенко с бельгийкой Элизе Мертенс победили американо-бельгийский дуэт Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс — 6:7, 6:2, 10:7.
 
 
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На теннисном турнире в Дохе в 1/8 финала белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) победила гречанку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0. Их встреча длилась всего 55...
 
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