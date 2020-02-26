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Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. Утром 26 февраля здесь состоялась торжественная церемония открытия чемпионата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В адрес Беларуси от Международного союза биатлонистов прозвучало немало слов благодарности. Объем проделанной работы в условиях такой теплой зимы и в столь короткие сроки, без преувеличения, впечатлил иностранных экспертов.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех любителей здорового образа жизни и биатлона в «Раубичи» и посетить эти прекрасные соревнования.
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Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»
Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. Утром 26 февраля здесь состоялась торжественная церемония открытия чемпионата, сообщили в...
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