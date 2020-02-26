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В Бресте запретили 15 митингов на места для проведения митингов
Источник материала: Партизан
Противники аккумуляторного завода хотели собраться, так как имеют сведения, что iPower собирается возобновлять работу.
Брестский райисполком запретил проведение 15 митингов против аккумуляторного завода iPower, пишет
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Противники аккумуляторного завода хотели собраться, так как имеют сведения, что iPower собирается возобновлять работу.
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