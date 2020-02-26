В Бресте запретили 15 митингов на места для проведения митингов

Радио Свобода со ссылкой на БелаПАН . Заявители планировали акции 1-15 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье». Брестский райисполком запретил проведение 15 митингов против аккумуляторного завода iPower, пишетсо ссылкой на. Заявители планировали акции 1-15 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье».

сайте райисполкома . В 2014 году этот стадион был определен властями как «постоянное место для проведения митингов» — решение об этом опубликовано на

Как говорит правозащитник Роман Кисляк , митинги противникам аккумуляторного завода там не позволяли и раньше: запретили 29 акций, «создавали видимость ремонта». Теперь же стадион якобы просто исключили из списка, но если сделали так, то тайно — нового решения по поводу списка разрешенных мест не публиковали в открытых источниках, а на сайте исполкома оставили решение 2014 году.

Брестчанам за все время противостояния аккумуляторных завода позволили только один митинг (29 апреля 2018 года собрались около двух тысяч человек), а запретили 253 митинги, 12 пикетов и 16 демонстраций. Брестчане, однако, уже два года — от 25 февраля 2018-го — собираются каждое воскресенье на центральной площади и «кормят голубей» в знак протеста против завода.