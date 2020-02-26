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Неделя предпринимательства в Минске: кому по плечу роль драйвера экономики

26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Малый и средний бизнес в Беларуси будут поддерживать и развивать. Уже через 10 лет небольшие частные компании должны производить половину от всех товаров и услуг в стране. В Минске проходит Неделя предпринимательства, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Изделия багетной мастерской Дмитрия Грицкевича покупают как в Беларуси, так и за ее пределами. Заказов много, вести бизнес ему помогает и государство.

«У нас упрощенная система налогообложения. То есть без проблем, в принципе. Жена ведет бухгалтерию, очень помогает этим. А я занимаюсь производством», – рассказал Дмитрий.

Вячеслав Лапко поставляет в страны ЕС и Таможенного союза сельскохозяйственное оборудование. Несмотря на то, что в Беларуси много заводов по производству техники для животноводства, конкуренции предприниматель не боится. У него есть и уникальное предложение: например, такие бункеры для комбикорма из стеклопластика в Беларуси производит только он.

«Конкуренция – это хорошо. Она заставляет нас думать, как улучшить товар, как снизить себестоимость. Мы разрабатываем постоянно какие-то линейки для систем кормления, поения. Недавно запустили в производство поилки для коров», – поделился Вячеслав.

В Беларуси действуют 400 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Их доходы – это четвертая часть ВВП страны. Одних налогов бизнесмены заплатили в прошлом году девять миллиардов долларов. За 10 лет правительство планирует увеличить этот показатель до 50 миллиардов. Малый и средний бизнес может стать драйвером экономики.

«По нашей стратегии, до 2030 года 50 % – малый и средний бизнес. А за счет чего мы будем развивать деловую инициативу? За счет многих факторов, о которых будем здесь говорить. Среди них развитие конкуренции, государственно-частное партнерство, наша деловая активность», – отметил председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Но главное – диалог бизнеса и власти. Сейчас многие законы чиновники разрабатывают совместно с предпринимателями. Часть проектов рассмотрят в парламенте уже на весенней сессии.

«Закон о хозяйственных обществах, закон о контрольно-надзорной деятельности, и на подходе закон о развитии ценных бумаг, закон о ликвидации и регистрации субъектов хозяйствования. И банковский кодекс. Вот самое главное», – перечислил председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич.

Неделя предпринимательства в Беларуси всегда проходит в конце февраля. Это начало нового делового года и время для старта новых идей.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси работают 400 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Их доходы составляют четвертую часть ВВП страны.
 
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