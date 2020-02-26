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Неделя предпринимательства в Минске: кому по плечу роль драйвера экономики
26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Малый и средний бизнес в Беларуси будут поддерживать и развивать. Уже через 10 лет небольшие частные компании должны производить половину от всех товаров и услуг в стране. В Минске проходит Неделя предпринимательства, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Изделия багетной мастерской Дмитрия Грицкевича покупают как в Беларуси, так и за ее пределами. Заказов много, вести бизнес ему помогает и государство.
«У нас упрощенная система налогообложения. То есть без проблем, в принципе. Жена ведет бухгалтерию, очень помогает этим. А я занимаюсь производством», – рассказал Дмитрий.
Вячеслав Лапко поставляет в страны ЕС и Таможенного союза сельскохозяйственное оборудование. Несмотря на то, что в Беларуси много заводов по производству техники для животноводства, конкуренции предприниматель не боится. У него есть и уникальное предложение: например, такие бункеры для комбикорма из стеклопластика в Беларуси производит только он.
«Конкуренция – это хорошо. Она заставляет нас думать, как улучшить товар, как снизить себестоимость. Мы разрабатываем постоянно какие-то линейки для систем кормления, поения. Недавно запустили в производство поилки для коров», – поделился Вячеслав.
В Беларуси действуют 400 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Их доходы – это четвертая часть ВВП страны. Одних налогов бизнесмены заплатили в прошлом году девять миллиардов долларов. За 10 лет правительство планирует увеличить этот показатель до 50 миллиардов. Малый и средний бизнес может стать драйвером экономики.
«По нашей стратегии, до 2030 года 50 % – малый и средний бизнес. А за счет чего мы будем развивать деловую инициативу? За счет многих факторов, о которых будем здесь говорить. Среди них развитие конкуренции, государственно-частное партнерство, наша деловая активность», – отметил председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.
Но главное – диалог бизнеса и власти. Сейчас многие законы чиновники разрабатывают совместно с предпринимателями. Часть проектов рассмотрят в парламенте уже на весенней сессии.
Неделя предпринимательства в Беларуси всегда проходит в конце февраля. Это начало нового делового года и время для старта новых идей.
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В Беларуси работают 400 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Их доходы составляют четвертую часть ВВП страны.
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