ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР

26.02.2020 22:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает попасть в пятерку стран по объему операций Европейского банка реконструкции и развития. Стратегию дальнейшей работы обсудили сегодня, 26 февраля, премьер-министр Сергей Румас и глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР

В 2019 году наша страна впервые вошла в топ-10 стран по операциям банка. В экономику было инвестировано 390 млн евро. Деньги были потрачены на дороги, коммунальные услуги, инфраструктуру. Самым крупным проектом стала модернизация 12 мостов в Беларуси. Более 25 млн евро выделили на реконструкцию очистных сооружений.

А совместно с одним из крупнейших белорусских банков была профинансирована сделка по поставке 77 «БелАЗов в Индию. В будущем ЕБРР планирует инвестировать в белорусскую медицину и «зеленую экономику».

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР

Люди в материале: Сергей Румас, Александр Пивоварский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает попасть в пятерку стран по объему операций Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ещё 5 российских компаний будут поставлять нефть в Беларусь без премии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика