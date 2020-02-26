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«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

26.02.2020 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для граждан – возможность заявить о волнующих проблемах, а для власти – способ оценить эффективность работы местных чиновников. Продолжаются выездные приемы граждан в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

Так, 26 февраля на вопросы жителей городского поселка Круглое Могилевской области и окрестных населенных пунктов ответит глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Всего на встречу пришли более трех десятков человек. Чаще всего они поднимали вопросы ЖКХ и благоустройства, решение по многим из них возьмут на контроль.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
В прошлом году в Администрацию Президента поступило более 2500 обращений от жителей Могилевской области. Это несколько выше, чем в 2018 году, но в целом меньше, чем в других регионах.

Как правило, проблемы затрагиваются самые разные. В первую очередь, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, подъездных путей.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

Администрация Президента продолжит работу с гражданами, в том числе на личных приемах. Впрочем, те кто не смогут приехать на встречу, могут подать письменное обращение.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

Люди в материале: Игорь Сергеенко

 
 
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Новости Беларуси. Для граждан – возможность заявить о волнующих проблемах, а для власти – способ оценить эффективность работы местных чиновников. Продолжаются...
 
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