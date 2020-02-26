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«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для граждан – возможность заявить о волнующих проблемах, а для власти – способ оценить эффективность работы местных чиновников. Продолжаются выездные приемы граждан в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 26 февраля на вопросы жителей городского поселка Круглое Могилевской области и окрестных населенных пунктов ответит глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Всего на встречу пришли более трех десятков человек. Чаще всего они поднимали вопросы ЖКХ и благоустройства, решение по многим из них возьмут на контроль.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
Как правило, проблемы затрагиваются самые разные. В первую очередь, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, подъездных путей.
Администрация Президента продолжит работу с гражданами, в том числе на личных приемах. Впрочем, те кто не смогут приехать на встречу, могут подать письменное обращение.
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«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области
Новости Беларуси. Для граждан – возможность заявить о волнующих проблемах, а для власти – способ оценить эффективность работы местных чиновников. Продолжаются...
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