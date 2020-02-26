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Ещё 5 российских компаний будут поставлять нефть в Беларусь без премии

26.02.2020 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нефть в Беларусь будут поставлять в первом квартале еще пять российских компаний, не считая группы «Сафмар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё 5 российских компаний будут поставлять нефть в Беларусь без премии

Речь идет о продажах по рыночной цене без премии поставщикам. Кроме того, есть договоренность с азербайджанской компанией Socar о транспортировке двух танкеров нефти. Она будет доставлена в Беларусь через территорию Украины по нефтепроводу «Одесса – Броды».

Таким образом, как заверили в концерне «Белнефтехим», будет обеспечена загрузка белорусских перерабатывающих заводов и обеспечены потребности внутреннего рынка.

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Новости Беларуси. Нефть в Беларусь будут поставлять в первом квартале еще пять российских компаний, не считая группы «Сафмар», сообщили в программе Новости «24...
 
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