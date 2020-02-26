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«Реал» проиграл «МанСити», а «Ювентус» уступил «Лиону» в Лиге чемпионов
Источник материала: Tut.by
В матче с самой громкой вывеской 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» проиграл дома «Манчестер Сити» — 1:2.
В первом тайме небольшое преимущество было у гостей, но Куртуа не позволил Жезусу реализовать отличный момент.
Во второй половине «Сити» еще прибавил, но ошибка Отаменди привела к контратаке «Реала», которую реализовал Иско.
Какое-то время подопечные Гвардиолы прибывали в нокдауне, но затем вновь пошли вперед и с навеса Де Брейне Жезус головой сравнял счет — 1:1.
А в одной из следующих атак Дани Карвахаль грубо завалил Рахима Стерлинга в штрафной. Де Брейне реализовал пенальти — 1:2.
Положение «Реала» еще ухудшилось после красной карточки Серхио Рамоса, но увеличить преимущество гости не смогли.
В другом матче дня французский «Лион» сенсационно обыграл туринский «Ювентус». Единственный гол на 31-й минуте забил Тузар. Туринцы были близки к тому, чтобы отыграться, Дибала даже отправил мяч в сетку, но судья гол не засчитал.
Ответные матчи пройдут 17 марта.
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча «Реал» — «Манчестер Сити».
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В матче с самой громкой вывеской 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» проиграл дома «Манчестер Сити» - 1:2.
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