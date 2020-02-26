ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Реал» проиграл «МанСити», а «Ювентус» уступил «Лиону» в Лиге чемпионов

26.02.2020 22:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

В матче с самой громкой вывеской 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» проиграл дома «Манчестер Сити» — 1:2.

В первом тайме небольшое преимущество было у гостей, но Куртуа не позволил Жезусу реализовать отличный момент.

Во второй половине «Сити» еще прибавил, но ошибка Отаменди привела к контратаке «Реала», которую реализовал Иско.

Какое-то время подопечные Гвардиолы прибывали в нокдауне, но затем вновь пошли вперед и с навеса Де Брейне Жезус головой сравнял счет — 1:1.

А в одной из следующих атак Дани Карвахаль грубо завалил Рахима Стерлинга в штрафной. Де Брейне реализовал пенальти — 1:2.

Положение «Реала» еще ухудшилось после красной карточки Серхио Рамоса, но увеличить преимущество гости не смогли.










В другом матче дня французский «Лион» сенсационно обыграл туринский «Ювентус». Единственный гол на 31-й минуте забил Тузар. Туринцы были близки к тому, чтобы отыграться, Дибала даже отправил мяч в сетку, но судья гол не засчитал.

Ответные матчи пройдут 17 марта.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча «Реал» — «Манчестер Сити».

Партнер проекта:


Букмекерскую компанию Leon выбирают требовательные игроки нового поколения, привыкшие к современным цифровым услугам. В Leon они получают удобный интерфейс, молниеносный вывод средств и высокие коэффициенты на крупнейшие спортивные события.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче с самой громкой вывеской 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» проиграл дома «Манчестер Сити» - 1:2.
 
Новости дня
Новости разные
 
Здание Дома печати в Минске продали на аукционе. Кто покупатель и что будет с объектом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика