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Здание Дома печати в Минске продали на аукционе. Кто покупатель и что будет с объектом?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Памятник архитектуры в самом центре Минска продан с молотка. Речь идет о здании Дома печати на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В очередном аукционе приняли участие пять потенциальных покупателей. Напомним, последние торги проходили в декабре, но тогда желающих купить здание не нашлось. Стартовая стоимость пустующих квадратов была 7 миллионов рублей. К третьим торгам она снизилась наполовину и составила 3,5 миллиона. В итоге, памятник архитектуры купили за 6 миллионов 220 тысяч рублей. Победителем стала частная компания. По условиям продажи, назначение здания будет административно-деловым.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
К слову, в 2019 году в столице продали 13 помещений. Еще 19 выставят на продажу в 2020 году.
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Новости Беларуси. Памятник архитектуры в самом центре Минска продан с молотка. Речь идет о здании Дома печати на проспекте Независимости, сообщили в программе...
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