Оказывается, возле бывшего «Даньков-клуба» уже почти достроили новый комплекс. Что там будет?

Источник материала: Tut.by

В центре Минска, между бывшим «Даньков-клубом» и Министерством ЖКХ, достраивают резиденцию «Графит». Этот комплекс с апарт-отелем создан на месте снесенного небольшого здания Белорусского общества инвалидов. Смотрите, как выглядит новое сооружение в контексте существующей застройки.





Комплекс строится на улице Мясникова, 27. Раньше на этом месте располагалось здание общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», созданное после войны. Тут проходили творческие встречи, работали литературная студия и студия авторской песни — были все условия для реабилитации творческих людей, которые стали инвалидами.



Так выглядело здание раньше. Фото Воложинского В. Г., 1996 год

Но сооружению нужна была серьезная реконструкция, а у общества денег на это не было. Поэтому оно и привлекло инвестора, чтобы тот построил на этом месте здание для собственного заработка, а часть помещений передал обществу инвалидов.



2016 год



Февраль 2020 года

Таким инвестором выступила компания «Жилсоцстрой», которая и стала заказчиком строительства. Старое здание снесли в 2016 году, и сейчас уже полностью понятен масштаб нового шестиэтажного сооружения. Согласно паспорту объекта, сдать его должны в мае 2020 года.









Здание названо многофункциональным комплексом. Его основная часть — это апарт-отель приблизительно на 40 апартаментов площадью примерно от 60 квадратных метров.

По сути, это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, которые мог купить любой желающий, чтобы либо сдавать в аренду, либо жить самостоятельно. Но нюанс в том, что зарегистрироваться (прописаться) в такой квартире невозможно.





Как стало известно REALTY.TUT.BY, практически все апартаменты приобретены одним лицом, которое в последующем будет сдавать их внаем. Цены за квадратный метр стартовали тут от 1500−2000 долларов.









Кроме того, в здании будут обещанные ранее помещения для организации досуга инвалидов, а также подземный паркинг на почти 50 машино-мест. В итоге здание должно выглядеть так:





Отметим, что формат апарт-отелей бизнес-класса в Минске постепенно становится популярнее. Ведь их можно арендовать как туристам на короткий срок, так и иностранным бизнесменам или работникам посольств на более длительный срок. Первый объект такого класса недавно построили за кинотеатром «Победа» на улице Интернациональной.