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Следите за давлением - дольше проживете

27.02.2020 07:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне назвали новый способ жить дольше.

Оказалось, что контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.


В исследовании приняли участие девять тысяч людей старше 50 лет, у которых был высокий риск развития диабета. Добровольцы имели высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Их разделили на две группы, в одной из которых врачи добивались уменьшения давления до 120 мм рт. ст., а в другой — до 140. Участники проходили бесплатную антигипертензивную терапию для достижения целевых показателей и наблюдались в течение трех лет.


Специалисты подсчитали, что, если бы люди продолжали принимать антигипертензивную терапию до конца своей жизни, то те, у кого была цель понизить давление до 120 мм рт. ст., могли бы добавить к своей продолжительности жизни от шести месяцев до трех лет. Это значение зависело от возраста человека: чем раньше участники начинали проходить терапию, тем дольше жили.

Авторы отмечают, что анализ не учитывает потенциальные риски, в том числе повреждение почек и пониженное кровяное давление.
 
 
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Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне назвали новый способ жить дольше.
 
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