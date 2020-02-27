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Бесплатные прокладки и тампоны. В Шотландии принимают новый закон о средствах гигиены для женщин

27.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шотландии в первом чтении парламента одобрен законопроект об обеспечении женщин бесплатными прокладками и тампонами. Об этом сообщает служба BBC.


Фото: pixabay.com

Законопроект выдвинула лейбористка Моника Леннон, он получил название «Биль о товарах для месячных». В ходе дебатов Моника Леннон заявила, что принятие закона станет «вехой для нормализации отношения к менструации в Шотландии и покажет людям, насколько парламент серьезно относится к гендерному равенству».

А одна из составительниц законопроекта Элисон Джонсон заявила: «Почему в 2020 году туалетная бумага считается необходимостью, а прокладки — нет? Несправедливо финансово наказывать человека из-за его естественной телесной функции».

Законопроект прошел первый этап слушаний получив 112 голосов, при этом никто не голосовал против, и никто не воздержался. Reuters рассказывает, что сейчас законопроект переходит на вторую стадию — предложения поправок со стороны членов парламента.


Фото: unsplash.com

Сложности в принятии закона заключаются в том, что правительство Шотландии должно гарантировать предоставление средств гигиены всем нуждающимся. Предполагается, что прокладки и тампоны можно будет получить в аптеках, общественных центрах или молодежных клубах. Для реализации проекта понадобится около 24,1 миллиона фунтов стерлингов в год.

Напомним, в 2018 году Шотландия стала первой страной, которая начала предоставлять бесплатные гигиенические средства в школах, колледжах и университетах.

 
 
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В Шотландии в первом чтении парламента одобрен законопроект об обеспечении женщин бесплатными прокладками и тампонами.
 
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