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Посмотрите на детей кумиров спорта 90-х и 2000-х! Некоторые похожи с родителями как две капли воды
Источник материала: Tut.by
Еще недавно эти спортсмены сами были юными и перспективными, а сегодня они уже родители взрослых (и не очень) детей. SPORT.TUT.BY предлагает узнать кумиров спорта 90-х и 2000-х по снимкам их дочерей и сыновей.
Источник фото: TUT.BY, личные страницы в Instagram
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Еще недавно эти спортсмены сами были юными и перспективными, а сегодня они уже родители взрослых (и не очень) детей.
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