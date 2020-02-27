Посмотрите на детей кумиров спорта 90-х и 2000-х! Некоторые похожи с родителями как две капли воды

Источник материала: Tut.by

Еще недавно эти спортсмены сами были юными и перспективными, а сегодня они уже родители взрослых (и не очень) детей. SPORT.TUT.BY предлагает узнать кумиров спорта 90-х и 2000-х по снимкам их дочерей и сыновей.

Источник фото: TUT.BY, личные страницы в Instagram