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Посмотрите на детей кумиров спорта 90-х и 2000-х! Некоторые похожи с родителями как две капли воды

27.02.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще недавно эти спортсмены сами были юными и перспективными, а сегодня они уже родители взрослых (и не очень) детей. SPORT.TUT.BY предлагает узнать кумиров спорта 90-х и 2000-х по снимкам их дочерей и сыновей.

 

Источник фото: TUT.BY, личные страницы в Instagram

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Еще недавно эти спортсмены сами были юными и перспективными, а сегодня они уже родители взрослых (и не очень) детей.
 
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