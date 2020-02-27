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Спецпредставитель ОБСЕ констатировала нарушение минских соглашений

27.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В этот раз обсудили новые участки разведения сил в Донбассе, сообщает телеканал «МИР 24».

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау отметила, что этот вопрос еще требует доработки. Кроме того, обсуждались проблемы противоминной деятельности. В этом году из-за мин погибли уже 8 человек. Грау напомнила, что прекращение огня – ключевое положение минских соглашений, и обратила внимание на нарушения этих договоренностей.

«На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушения режима прекращения огня в Луганской области. В том числе с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо», – подчеркнула спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

В следующий раз заседание контактной группы состоится 11 марта.



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Теги: Минск
 
 
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Хайди Грау подчеркнула необходимость прекращения огня.
 
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