Спецпредставитель ОБСЕ констатировала нарушение минских соглашений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В этот раз обсудили новые участки разведения сил в Донбассе, сообщает телеканал «МИР 24».

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау отметила, что этот вопрос еще требует доработки. Кроме того, обсуждались проблемы противоминной деятельности. В этом году из-за мин погибли уже 8 человек. Грау напомнила, что прекращение огня – ключевое положение минских соглашений, и обратила внимание на нарушения этих договоренностей.

«На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушения режима прекращения огня в Луганской области. В том числе с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо», – подчеркнула спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

В следующий раз заседание контактной группы состоится 11 марта.