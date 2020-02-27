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Последние звонки пройдут в школах Минска 30 мая. Через день начнутся выпускные экзамены

27.02.2020 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учебный год завершится 30 мая 2020-го, когда для школьников также организуют торжественные мероприятия «Последний звонок», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Министерство образования.

Выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов в этом году пройдут с 1 по 9 июня. Испытания по языкам национальных меньшинств для девятиклассников намечены на 21 мая, для одиннадцатиклассников – на 22 мая.

Заканчивающим 9-й класс предстоит письменно сдать белорусский, русский языки и математику. Одиннадцатиклассники сдают белорусский или русский язык (по выбору) и математику в письменной форме, а также иностранный язык и историю Беларуси – в устной.


В 2019/2020 учебном году завершают обучение учащиеся 11-х классов учреждений общего среднего образования, изучавшие учебные предметы на базовом уровне и осваивавшие программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках «Трудового обучения». Подростки, полностью освоившие ее, могут сдать квалификационный экзамен, не являющийся обязательным. К нему допустят тех, чья итоговая отметка по этому предмету не ниже трех баллов. При этом результат испытания не влияет на итоговую отметку в аттестате по данному предмету. Зато успешно сдавшие этот экзамен получат свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.

Выпускные вечера рекомендовано провести 10–11 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Учебный год завершится 30 мая 2020-го, когда для школьников также организуют торжественные мероприятия «Последний звонок», сообщает корреспондент агентства...
 
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