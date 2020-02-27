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Легковушка перевернулась и вновь стала на колеса. На МКАД у грузовика оторвалось колесо

27.02.2020 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легковушка наехала на отвалившееся колесо и столкнулась с другой машиной, которая перевернулась на МКАД вечером 26 февраля

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительной информации, водитель грузовика заподозрил неполадки с задним левымколесом и остановился, съехав на обочину. При этом колесо успело отделиться от машины, оказавшись на проезжей части Минской кольцевой автодороги. На него наехал Opel, который затем столкнулся с попутной Toyota. От удара эту машину отбросило на разделительное ограждение, она перевернулась и вновь встала на колеса.

В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.

Фото ГАИ Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Легковушка наехала на отвалившееся колесо и столкнулась с другой машиной, которая перевернулась на МКАД вечером 26 февраля
 
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