Легковушка перевернулась и вновь стала на колеса. На МКАД у грузовика оторвалось колесо

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Об этомкорреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.













По предварительной информации, водитель грузовика заподозрил неполадки с задним левымколесом и остановился, съехав на обочину. При этом колесо успело отделиться от машины, оказавшись на проезжей части Минской кольцевой автодороги. На него наехал Opel, который затем столкнулся с попутной Toyota. От удара эту машину отбросило на разделительное ограждение, она перевернулась и вновь встала на колеса.





В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.





Фото ГАИ Минска



