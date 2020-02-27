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Украинский биатлонист о Раубичах: «На трассе грязный снег, все буграми, криво-косо»
Источник материала: Tut.by
Украинский биатлонист Артем Прима
— По трассе сильно большая «каша». Спасибо, что смогли вообще провести этот старт. Но «каша», конечно, очень большая: грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим.
Я бы не сказал, что это чемпионат второго плана. Здесь стартуют 120 человек и стартуют довольно сильные ребята. Много стран принимают участие. Здесь тоже не так и просто в десятку даже въехать, если разобраться. Так что говорить, что не нужен он или что очень легкий, не стоит. Конечно, нужен, — сказал Прима.
В гонке Артем занял 27-е место.
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Артем Прима занял 27-е место в суперспринте.
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