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Украинский биатлонист о Раубичах: «На трассе грязный снег, все буграми, криво-косо»

27.02.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский биатлонист Артем Прима рассказал ресурсу biathlon.com.ua о суперспринте на чемпионате Европы в Раубичах.


Фото: biathlonworld.com

— По трассе сильно большая «каша». Спасибо, что смогли вообще провести этот старт. Но «каша», конечно, очень большая: грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим.

Я бы не сказал, что это чемпионат второго плана. Здесь стартуют 120 человек и стартуют довольно сильные ребята. Много стран принимают участие. Здесь тоже не так и просто в десятку даже въехать, если разобраться. Так что говорить, что не нужен он или что очень легкий, не стоит. Конечно, нужен, — сказал Прима.

В гонке Артем занял 27-е место.

 
 
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