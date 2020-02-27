В Смолевичах началось строительство нового детского сада

В юго-западной части города стартовало строительство нового детского сада.

Как отмечает главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Людмила Качан, в связи с загруженностью уже существующих учреждений дошкольного образования назрела необходимость строительства нового детского сада.

— Заказчиком выступает ГП «УКС Смолевичского района», подрядчиком — ООО «Аналог-Строй» (г. Молодечно), — говорит Людмила Владимировна. — Строительные работы начались еще в декабре и идут хорошими темпами. Трехэтажный детский сад рассчитан на 230 мест. Здание будет отвечать всем современным требованиям. Думаю, в нем малышам будет уютно и комфортно.

Ведущий инженер ГП «УКС Смолевичского района» Денис Конопелькин приоткрыл завесу тайны и показал, как будет выглядеть новый детский сад.

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