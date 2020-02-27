Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С начала года на автодорогах Минщины произошло 97 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек погибли, 96 — получили травмы различной степени тяжести. Причем из общего числа ДТП, случившихся в январе, 38 произошло с участием пешеходов. В них погибли 12 человек и 28 получили травмы.

По-прежнему пешеходный травматизм по количеству погибших и травмированных людей преобладает над всеми видами ДТП, и от него наибольшая тяжесть последствий.





Нарушения ПДД пешеходами часто концентрируются в местах социального притяжения граждан. Несмотря на достаточное количество пешеходных переходов, люди всё равно сознательно перебегают проезжую часть в неустановленных местах, а то и вовсе сидят или лежат на проезжей части, и практически всегда, в состоянии опьянения. Такие пешеходы — прямая опасность для водителя, особенно в условиях ограниченной видимости.

Буквально недавно, в начале февраля, произошло два ДТП в Борисовском районе и г. Молодечно, где пешеходы переходили проезжую часть дороги в неустановленных местах, непосредственно перед движущимся автомобилем, в результате — оба случая с летальным исходом.

В целях предотвращения и профилактики ДТП с участием пешеходов с 28 января по 3 февраля Госавтоинспекция Минской области провела акцию «Пешеход», в рамках комплекса профилактических мероприятий стражами дорог осуществлялся контроль соблюдения ПДД пешеходами и проводилась разъяснительная работа с нарушителями об их небезопасном поведении на дороге.

В ходе акции сотрудники ГАИ области выявили и пресекли 324 правонарушения со стороны пешеходов. 14 пешеходов находились в состоянии опьянения, они привлечены к административной ответственности. В остальных же случаях с пешеходами-нарушителями проведена профилактическая беседа с разъяснением нарушенных ими пунктов Правил и вынесением устных замечаний.

Выявлено более 60 водителей транспортных средств, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах. Данные правонарушения также говорят о беспечности, как водителей, так и пешеходов. Частая спешка, невнимательность, несоблюдение ПДД, особенно в неблагоприятных погодных условиях оборачиваются, как для тех, так и для других, неприятностями на дороге.

Итог данной профилактической акции говорит о том, что и пешеходы, и водители продолжают нарушать ПДД, не думая о последствиях. И так называемый «диалог между водителем и пешеходом», к сожалению, до сих пор не получается.

Учитывая на сегодняшний день сложную обстановку с пешеходным травматизмом, работа дорожной автоинспекции направлена на предупреждение и профилактику ДТП, где основным пунктом является сохранение человеческих жизней. И для разрешения данной проблемы не хватает полноценной отдачи и от самих участников дорожного движения, а конкретно водителей и пешеходов.

уважаемые участники дорожного движения! Ваша безопасность — в ваших руках.

«НН».