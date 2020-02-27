«Facebook» запретил рекламу фейковых лекарств от коронавируса

Представитель «Facebook» заявил, что правила распространяются на обычные сообщения и товары на площадке «Marketplace».





В январе компания разработала политику в отношении контента о коронавирусе. Администрация «Facebook» заявила, что удаляет сообщения с недостоверной информацией о коронавирусе, теории заговора и вредные рекомендации о «китайском вирусе» (Covid-19).









25 февраля Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело по поводу радиорекламы препарата «Арбидол». В ролике рассказывается, что «Арбидол» является эффективным средством против коронавируса. По данным ФАС и Минздрава РФ, препарат не проверялся на эффективность против Covid-19.





Китайское правительство приобрело сотни тысяч упаковок этого лекарства, а в китайских интернет-аптеках продажа препарата резко выросла в течение последних недель. В России спрос на «Арбидол» тоже растет. Но эксперты не уверены в его эффективности.



